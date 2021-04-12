Viber проведет вебинар для бизнеса об инструментах привлечения аудитории

22 апреля состоится вебинар «Viber для бизнеса. Эффективная коммуникация с вашей аудиторией». Представители мессенджера и других компаний расскажут, как эффективно использовать чат-ботов, снизить расходы и привлечь клиентов. Участие бесплатное.

Перед участниками вебинара выступят специалисты по маркетингу, продажам и автоматизации бизнеса. Среди них:



Алексей Беляев, вице-президент по исследованиям IAB Russia, директор по аналитике коммерческого департамента Mail.ru Group;

Анна Мигаль, старший директор по развитию бизнеса Rakuten Viber;

Артем Вагин, директор по продажам в России и СНГ Rakuten Viber;

Татьяна Коваль, менеджер по продукту «Работы.ру»;

Александр Киров, директор по маркетингу «Пикабу» и другие.

Спикеры поговорят:

о рынке цифровой рекламы;

аудитории и других показателях Viber;

инструментах мессенджера для бизнеса;

кейсах компаний-партнеров.

В конце вебинара участники смогут задать вопросы. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте.

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