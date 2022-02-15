Victoria's Secret зарегистрировала торговые марки для продажи виртуального нижнего белья

Адвокат по товарным знакам Джош Гербен сообщил в Twitter, что компания Victoria's Secret подала в Управление по патентам и товарным знакам США четыре новые заявки на товарные знаки для продажи «виртуального нижнего белья, обуви и модных аксессуаров».

Согласно документам, которые изучил Business Insider, Victoria's Secret планирует также создать торговую марку для оказания «услуг розничного магазина с виртуальными товарами» и «развлекательных услуг».

Предполагается, что бренд будет предоставлять фотографии, видео, а возможно, и устраивать виртуальные показы.

В 2019 году компания Victoria's Secret приостановила свои ежегодные fashion-шоу, но заявки на новые патенты могут говорить о желании бренда вернуться к показам в новом формате – уже в метавселенной.

Business Insider обратился за комментариями к представителям Victoria's Secret, но ответа пока не получил.

Всемирно известный бренд нижнего белья наряду с гигантами вроде Nike и Adidas поспешил обезопасить свое будущее в метавселенной, обозначив свои права заранее.

Возможно, эти патенты никогда и не пригодятся компании, но многие аналитики считают дальновидным быстро принимать решения, чтобы потом не грустить об упущенных возможностях.

Представители Victoria's Secret ранее уже заявляли, что бренд планирует вернуть показ мод, но отдельно подчеркивали, что новый формат должен быть актуальным.

«Мы не спешим объявлять, когда это будет или как это будет, но в ближайшие годы мы изменим его таким образом, чтобы он был релевантен общей социокультурной повестке», – говорил генеральный директор Victoria's Secret Мартин Уотерс в прошлом году.

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