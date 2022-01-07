Twitter приступил к тестированию видеореакции на твиты

Twitter приступил к тестированию новой функции — фото- и видеореакции на твиты. Пользователь сможет снять фото или видео на сообщение, а оригинальная запись появится сверху.
Новую функцию в компании называют «более творческим способом» присоединиться к беседе.
Протестировать функцию пока можно только на iOS. Нововведение пока доступно ограниченному количеству пользователей. Реакции будут публиковаться в общей ленте.
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Фото на обложке: Unsplash, Twitter
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