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Twitter приступил к тестированию видеореакции на твиты

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Twitter приступил к тестированию новой функции — фото- и видеореакции на твиты. Пользователь сможет снять фото или видео на сообщение, а оригинальная запись появится сверху.

Twitter приступил к тестированию видеореакции на твиты

Новую функцию в компании называют «более творческим способом» присоединиться к беседе.

Протестировать функцию пока можно только на iOS. Нововведение пока доступно ограниченному количеству пользователей. Реакции будут публиковаться в общей ленте.

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Фото на обложке: Unsplash, Twitter

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