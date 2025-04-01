Эксперты обнаружили новый вирус, который крадет аккаунты в Telegram и TikTok

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили новую версию трояна Triada, который крадет криптовалюту, аккаунты Telegram и TikTok, а также подменяет номера телефонов во время звонков, сообщили Русбейс в компании. Там предупредили, что пользователи рискуют приобрести зараженные смартфоны, если покупают их по сниженным ценам в неавторизованных онлайн-магазинах.

«Троянец Triada известен давно, он все еще остается одним из наиболее сложных и опасных среди угроз для Android. Его новая версия проникает в прошивки смартфонов еще до того, как гаджеты попадают в руки пользователей. Вероятно, на одном из этапов цепочка поставок оказывается скомпрометированной, поэтому в магазинах могут даже не подозревать, что продают смартфоны с Triada», — заявил эксперт по кибербезопасности Дмитрий Калинин.

Что умеет Triada? В «Лаборатории Касперского» рассказали, что Triada может отправлять сообщения от лица жертвы в WhatsApp и Telegram, а затем удалять их для затирания следов. Кроме того, троян способен следить за активностью в браузерах, подменять ссылки и номера при звонках, перехватывать, отправлять и удалять смс, скачивать программы и блокировать сетевые соединения, мешая работе антифрод-систем.

По данным аналитиков, с Triada уже столкнулись более 2,6 тыс. пользователей в разных странах, включая Россию. Чтобы защититься от такого вируса, эксперты рекомендуют приобретать смартфоны только у авторизованных дистрибьюторов и сразу после покупки устанавливать защитные решения.

В начале марта издание Android police сообщило, что в Telegram на Android стала распространяться новая вредоносная программа под названием Evilloader, которая маскируется под видеофайл. При скачивании этот вирус раскрывает IP-адрес пользователя.

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