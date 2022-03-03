Идет прием заявок на программу Visa X SK PARTNERSHIP 2022

Технопарк «Сколково» и Visa запускают кросс-отраслевую программу, предоставляющую компаниям доступ к экспертизе, партнерам и финансированию от Visa.
Участвовать в программе могут компании:
- FinTech, EdTech, AdTech;
- гиг-экономики;
- eKYC;
- разрабатывающие сервисы для повышения лояльности клиентов, технологические решения для детей, подростков и семей, и продукты, построенные на агрегации и анализе данных.
Участники получат:
- экспертизу и обратную связь;
- новых клиентов и партнеров;
- финансовую поддержку;
- помощь в масштабировании бизнеса;
- доступ к технологиям Visa;
- поддержку в продвижении бизнеса.
Для участия важно наличие жизнеспособного продукта и первых продаж, а также не менее двух человек в команде. Подать заявку можно до 1 апреля 2022 года, отправив письмо по адресу: [email protected]
В письме нужно указать следующую информацию:
- ФИО и контактные данные (e-mail и телефон для связи);
- название проекта и на какой он стадии;
- отрасль;
- краткое описание (от 200 до 1000 символов) и презентация проекта;
- количество сотрудников.
Фото на обложке: QinJin /
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