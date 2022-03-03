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Идет прием заявок на программу Visa X SK PARTNERSHIP 2022

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Технопарк «Сколково» и Visa запускают кросс-отраслевую программу, предоставляющую компаниям доступ к экспертизе, партнерам и финансированию от Visa.

Идет прием заявок на программу Visa X SK PARTNERSHIP 2022

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Участвовать в программе могут компании:

  • FinTech, EdTech, AdTech;
  • гиг-экономики;
  • eKYC;
  • разрабатывающие сервисы для повышения лояльности клиентов,  технологические решения для детей, подростков и семей, и продукты, построенные на агрегации и анализе данных.

Участники получат:

  • экспертизу и обратную связь;
  • новых клиентов и партнеров;
  • финансовую поддержку;
  • помощь в масштабировании бизнеса;
  • доступ к технологиям Visa;
  • поддержку в продвижении бизнеса.

Для участия важно наличие жизнеспособного продукта и первых продаж, а также не менее двух человек в команде. Подать заявку можно до 1 апреля 2022 года, отправив письмо по адресу: [email protected]

В письме нужно указать следующую информацию:

  • ФИО и контактные данные (e-mail и телефон для связи);
  • название проекта и на какой он стадии;
  • отрасль;
  • краткое описание (от 200 до 1000 символов) и презентация проекта;
  • количество сотрудников. 

Фото на обложке: QinJin / Shutterstock

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