Идет прием заявок на программу Visa X SK PARTNERSHIP 2022

Технопарк «Сколково» и Visa запускают кросс-отраслевую программу, предоставляющую компаниям доступ к экспертизе, партнерам и финансированию от Visa.

Участвовать в программе могут компании:

FinTech, EdTech, AdTech;

гиг-экономики;

eKYC;

разрабатывающие сервисы для повышения лояльности клиентов, технологические решения для детей, подростков и семей, и продукты, построенные на агрегации и анализе данных.

Участники получат:

экспертизу и обратную связь;

новых клиентов и партнеров;

финансовую поддержку;

помощь в масштабировании бизнеса;

доступ к технологиям Visa;

поддержку в продвижении бизнеса.

Для участия важно наличие жизнеспособного продукта и первых продаж, а также не менее двух человек в команде. Подать заявку можно до 1 апреля 2022 года, отправив письмо по адресу: [email protected]

В письме нужно указать следующую информацию:

ФИО и контактные данные (e-mail и телефон для связи);

название проекта и на какой он стадии;

отрасль;

краткое описание (от 200 до 1000 символов) и презентация проекта;

количество сотрудников.

Фото на обложке: QinJin / Shutterstock