VisionLabs разработает технологию для анализа поведения людей по их силуэтам

Компания VisionLabs, входящая в экосистему Сбербанка, разрабатывает новую интеллектуальную технологию human-centric, которая позволяет распознавать и прогнозировать поведение людей по их силуэтам, снятым камерой видеонаблюдения, жестам, позам, направлению взгляда.

Ее основное отличие от традиционных биометрических технологий — возможность применения без сбора и анализа персональных данных, сообщают «Ведомости» со ссылкой на компанию.

Инструмент, который тестирует компания, распознает наличие или отсутствие на лице индивидуальных средств защиты, определяет положение человека в кадре, распознает статику и динамику.

«Например, технология позволяет определить, куда именно смотрят люди относительно камеры, на которую их снимают», — пояснили в пресс-службе VisionLabs. В сочетании с дополнительными инструментами технологию можно использовать для анализа направления взгляда покупателей в магазинах — это поможет узнать, какие продукты наиболее популярны, и оптимизировать выкладку товаров.

По словам гендиректора VisionLabs Дмитрия Маркова, компьютерное зрение давно вышло за пределы только распознавания лиц. Сейчас компания реинвестирует полученную за 2020 год прибыль в развитие линейки технологий, которые позволяют использовать компьютерное зрение для повышения эффективности бизнес-процессов и качества обслуживания клиентов.

Размер инвестиций в новые продукты Марков не раскрыл.

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