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VK и «Сбер» договорились о разделе совместного предприятия — The Bell

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

VK и «Сбер» договорились о разделе совместного предприятия, узнал The Bell. VK получит только Delivery Club, остальные сервисы достанутся «Сберу».

VK и «Сбер» договорились о разделе совместного предприятия — The Bell

О договоренностях VK и «Сбера» изданию The Bell рассказали близкие к участникам переговоров источники.

По данным издания, в результате раздела «О2О Холдинг» VK получит его главный актив – сервис доставки еды Delivery Club. В дальнейшем VK планирует обменять его на «Новости» и «Дзен», принадлежащие «Яндексу». В таком случае «Яндекс.Еда» может устранить своего главного конкурента.

«Сберу» достанутся остальные сервисы совместного предприятия – «Самокат», «Ситидрайв», большинство машин которого находятся у «Сбера» в лизинге. В совместное предприятие VK и «Сбера» также входят r_keeper, Performance Group, «Кухня на районе».

О планах VK и «Сбера» разделить совместное предприятие стало известно в июне 2021 года. В октябре того же года они вложили в СП 12,2 млрд рублей, а в апреле 2022 года – продали владельцу «Таксовичкофф» активы «Ситимобила». Тогда же было объявлено о покупке VK сервисов «Новости» и «Дзен» у «Яндекса».

Фото на обложке: Evgeniy Vasilev / Shutterstock

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