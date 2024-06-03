VK изменила структуру управления «Одноклассниками» и медиасервисами. Изменения направлены на эффективное использование сквозных технологий.

VK модернизировала систему управления несколькими сервисами и направлениями. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Социальной сетью «Одноклассники» будет управлять команда из топ-менеджмента VK и менеджмента «Одноклассников». Аналогичную систему правления ранее применили в «ВКонтакте», она показала эффективность, отметили в VK.

Сервисы «VK Музыка», «VK Видео» и «VK Records» объединятся под руководством нового вице-президента Николая Дуксина. Он будет отвечать в том числе за развитие направления.

ML-системы и рекламные технологии VK объединили под начальством вице-президента по искусственному интеллекту и рекомендательным сервисам Антона Фролова.

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