«ВКонтакте» стала лидером среди соцсетей по количеству проведенного в них времени россиянами

«ВКонтакте» стала лидером среди социальных сетей и мессенджеров по времени, которое россияне проводят в подобных сервисах. В 2022 году россияне в среднем проводили во «ВКонтакте» 19,% минут – больше, чем в TikTok и WhatsApp.
Результатами исследования, которое провел Cross Web Mediascope, поделилась пресс-служба VK.
В 2022 году россияне проводили во «ВКонтакте» в среднем 19,5 минут в день – на 3 минуты больше, чем в конце 2021 года. По количеству времени, проведенном в конкретном мессенджере или соцсети, «ВКонтакте» обогнала TikTok в апреле, WhatsApp – в марте.
Авторы исследования отметили, что их анализ учитывает все население России (не только пользователей интернета) старше 12 лет.
По данным исследования, 85% пользователей российского интернета пользуются соцсетью «ВКонтакте», ежемесячная аудитория социальной сети в третьем квартале текущего года составила 76,9 млн пользователей.
Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 2 Медцентры теряют 30% обращений — почему так происходит и как с этим работать
- 3 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
- 4 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование
- 5 Готовы ли люди рекомендовать бренд в соцсетях — исследование
ВОЗМОЖНОСТИ
02 декабря 2022
04 декабря 2022
05 декабря 2022