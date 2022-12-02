«ВКонтакте» стала лидером среди соцсетей по количеству проведенного в них времени россиянами

«ВКонтакте» стала лидером среди социальных сетей и мессенджеров по времени, которое россияне проводят в подобных сервисах. В 2022 году россияне в среднем проводили во «ВКонтакте» 19,% минут – больше, чем в TikTok и WhatsApp.

Результатами исследования, которое провел Cross Web Mediascope, поделилась пресс-служба VK.

В 2022 году россияне проводили во «ВКонтакте» в среднем 19,5 минут в день – на 3 минуты больше, чем в конце 2021 года. По количеству времени, проведенном в конкретном мессенджере или соцсети, «ВКонтакте» обогнала TikTok в апреле, WhatsApp – в марте.

Авторы исследования отметили, что их анализ учитывает все население России (не только пользователей интернета) старше 12 лет.

По данным исследования, 85% пользователей российского интернета пользуются соцсетью «ВКонтакте», ежемесячная аудитория социальной сети в третьем квартале текущего года составила 76,9 млн пользователей.

Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock