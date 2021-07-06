Тиктокеры присоединились к бойкоту «ВкусВилла», фаундеры в Facebook заступились за сеть

Против «ВкусВилла», разместившего, а после шквала критики – удалившего пост с ЛГБТ-парой, запустили новый флешмоб – на этот раз в TikTok. В то же время в Facebook бизнесмены сочувствуют сети магазинов и высказывают слова поддержки.
В TikTok запустили флешмоб с призывом к бойкоту «ВкусВилла» – пользователи снимают, как они клеят на двери магазинов сети стикеры «позор» и «мы не ошибка», а затем скидывают прямо к порогу купленные во «ВкусВилле» продукты.
«Уважаемое руководство “ВкусВилл”, генеральный директор, если ваша компания считает самых беззащитных людей “ошибкой”, то таких как я – людей, которые им сочувствуют, ваша компания больше не увидит. Я возвращаю ваши продукты назад», – сказал пользователь с ником glebvash в ролике, который выложил на своей странице в TikTok.
Ранее представители общественности один за одним объявляли бойкот «ВкусВиллу» после рекламного поста с нетрадиционной семьей в Instagram, а затем его удаления. Одни возмущены пропагандой гомосексуализма, другие напротив – признанием такого поста «ошибкой».
Некоторые бизнесмены по-своему оценили ситуацию и высказали сети магазинов слова поддержки и сочувствия.
1 июля «ВкусВилл» в своем Instagram-аккаунте разместил пост с ЛГБТ-парой. Сеть удалила его спустя четыре дня после публикации, встретившись с волной критики и осуждения в свой адрес. После удаления поста критика еще больше усилилась – уже от представителей ЛГБТ-сообщества.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Depositphotos.com, TikTok, Facebook
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сервис Total Recall поможет запомнить коллег
- 2 «Буквоед» подал в суд на 25 арендодателей из-за отказа снижать плату
- 3 Норвежские блогеры должны будут отмечать отретушированные фотографии в социальных сетях
- 4 Сотрудники «Макдоналдс» «разоблачили» компанию в TikTok
- 5 ВЭБ.РФ профинансирует проекты на 6,5 трлн рублей до 2024 года