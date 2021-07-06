Тиктокеры присоединились к бойкоту «ВкусВилла», фаундеры в Facebook заступились за сеть

Против «ВкусВилла», разместившего, а после шквала критики – удалившего пост с ЛГБТ-парой, запустили новый флешмоб – на этот раз в TikTok. В то же время в Facebook бизнесмены сочувствуют сети магазинов и высказывают слова поддержки.

В TikTok запустили флешмоб с призывом к бойкоту «ВкусВилла» – пользователи снимают, как они клеят на двери магазинов сети стикеры «позор» и «мы не ошибка», а затем скидывают прямо к порогу купленные во «ВкусВилле» продукты.

«Уважаемое руководство “ВкусВилл”, генеральный директор, если ваша компания считает самых беззащитных людей “ошибкой”, то таких как я – людей, которые им сочувствуют, ваша компания больше не увидит. Я возвращаю ваши продукты назад», – сказал пользователь с ником glebvash в ролике, который выложил на своей странице в TikTok.

Ранее представители общественности один за одним объявляли бойкот «ВкусВиллу» после рекламного поста с нетрадиционной семьей в Instagram, а затем его удаления. Одни возмущены пропагандой гомосексуализма, другие напротив – признанием такого поста «ошибкой».

Некоторые бизнесмены по-своему оценили ситуацию и высказали сети магазинов слова поддержки и сочувствия.

1 июля «ВкусВилл» в своем Instagram-аккаунте разместил пост с ЛГБТ-парой. Сеть удалила его спустя четыре дня после публикации, встретившись с волной критики и осуждения в свой адрес. После удаления поста критика еще больше усилилась – уже от представителей ЛГБТ-сообщества.

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