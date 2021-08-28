Власти Китая запретят некоторым своим компаниям выходить на IPO в США

Власти Китая собираются запретить китайским компаниям выходить на IPO в США при некоторых условиях. Эта мера — продолжение политики правительства КНР по ужесточению контроля над местным бизнесом.

Выходить на IPO в США не смогут китайские компании, которые распоряжаются большим количеством личных данных пользователей из Китая, сообщает CNBC со ссылкой на The Wall Street Journal.

Таким образом под ограничение попадают не только технологические гиганты или корпорации, специализирующиеся на хранении данных, но и, например, фармацевтические, энергетические, транспортные, финансовые, медиакомпании и многие другие.

Новые правила пока не утверждены, но китайские власти собираются ввести их уже в четвертом квартале этого года. Таким образом они хотят вернуть контроль над местным бизнесом.

Власти КНР этим летом серьезно взялись за регулирование деятельности предпринимателей, и на фоне этих новостей китайский рынок начал падение. Только за прошлую неделю китайские компании потеряли в цене $560 млрд, а такого потрясения, как в конце июля, рынок Китая не испытывал уже 13 лет. Инвесторы продают ценные бумаги, юани и гонконгские доллары, опасаясь, что китайские власти продолжат ужесточать правила для предпринимателей.

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Фото: Pla2na/Shutterstock