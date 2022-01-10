Власти Краснодарского края спрогнозировали рост турпотока до 17 млн человек в 2022 году

Власти Краснодарского края ожидают, что в 2022 году курорты Кубани посетят не менее 17 млн туристов, из них некоторые смогут воспользоваться услугами уровня «все включено». О планах нараситить турпоток вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщил в своем Instagram.

«Сегодня на планерке поставили задачи на 2022 год. Обеспечить турпоток на уровне 17 млн человек. Внедрить стандарты "все включено" и "ультра все включено"», — написал Руппель.

В числе задача также привлечение не менее 600 млрд рублей инвестиций и реализация 100 крупных инвестпроектов, вхождение в топ-20 регионов по цифровой трансформации и другие.

За 11 месяцев 2021 года курорты Краснодарского края приняли 16,2 млн туристов, что в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Объем оказанных услуг составил 80 млрд рублей. Поток туристов вырос из-за ограничений на посещение недорогих курортов Турции и Египта во время пандемии.

На курортах Краснодарских краев туристы могли отдохнуть на 550 пляжах, гостей принимали 10 тысяч гостиничных комплексов с возможностью единовременного размещения свыше 570 тысяч человек. При этом некоторые отдыхающие остались недовольны сервисом.

Стоимость путевки в Краснодарский край можно было вернуть за счет туристического кешбэка. Новая программа возврата средств за путешествия по России на карту «Мир» в размере 20% от стоимости поездки стартует с 18 января.

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Фото на обложке: pexels.com