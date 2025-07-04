Внимание на экран: Wildberries запускает рекламу в ПВЗ — попадет тот, кто даст больше

Wildberries & Russ (РВБ) внедряет новый рекламный инструмент — «ВБ.Реклама в ПВЗ». Тестирование сервиса уже началось, говорится в сообщении маркетплейса.

Участники пилотной группы могут запускать рекламные ролики на экранах в пунктах выдачи заказов (ПВЗ) по всей России с сегодняшнего дня.

Как это работает?

Реклама размещается на современных видеоэкранах (9:16) в популярных ПВЗ Москвы, Санкт-Петербурге и других крупных городов. Показы распределяются через аукцион — побеждает продавец с более высокой ставкой. Оплачивать кампании можно напрямую с баланса ЛК, что упрощает процесс.

Преимущества формата:

Увеличение узнаваемости бренда

Подходит для региональных продавцов

Работа с уже лояльной аудиторией

Площадка рекомендует комбинировать этот инструмент с другими каналами продвижения для того, чтобы достичь максимально возможной эффективности.

Прошлым летом Wildberries запустил рекламный инструмент «кликаут» — брендам, не представленные на площадке, дали возможность запускать рекламные кампании. Маркетплейс объяснял, что функция позволит сторонним компаниям привлекать целевую аудиторию прямо на платформе, даже без собственного магазина в WB.

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