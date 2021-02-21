Стартап Voices выходцев из России привлек $2 млн от основателей PayPal, Tinder, Shutterstock, MSQRD

Стартап Voices Алексея Быстрова и Александра Панько привлек $2 млн, рассказал один из предпринимателей на своей странице в Facebook.

В рамках проекта планируется выпустить приложение для стриминга видео в прямом эфире. Монетизация авторов будет осуществляться за счет донатов и подписки.

Инвесторами в раунде стали сооснователь PayPal Питер Тиль, основатель мессенджера Signal Мокси Марлинспайк, сооснователь Tinder Джастин Матин, основатель Shutterstock Джон Орингер, Давид и Даниил Либерманы, предприниматель Кори Леви, Марина и Николай Давыдовы, сооснователи MSQRD Евгений Невгень, Сергей Гончар и Андрей Янчуревич и другие.

Полученные средства будут направлены на рост компании.

Основными конкурентами приложения станут такие сервисы, как Clubhouse, TikTok и OnlyFans. Как и в Clubhouse, зарегистрироваться в Voices можно будет только по приглашениям.

Сейчас приложение находится на этапе бета-тестирования. Запуск проекта запланирован на весну 2021 года.

По замыслу Быстрова и Панько, Voices поможет контент-мейкерам превратить эту сферу деятельности в «ошеломительно массовое явление», а также «поспособствовать росту среднего класса творческой экономики».

Фото: Voices