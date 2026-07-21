VOLGA за месяц продала 129 автомобилей: самая популярная модель — флагманский кроссовер K50 за 4,2 млн ₽

VOLGA продала 129 автомобилей в России за первый неполный месяц продаж, сообщают «Китайские автомобили» со ссылкой на «Автостат Инфо». Самой популярной моделью возрождённого бренда стал флагманский кроссовер VOLGA K50 — его приобрели в количестве 55 экземпляров. Цены на модель стартуют от 4,2 млн рублей.

Новые модели «Москвича» почти не продаются — за четыре месяца реализовали лишь 491 автомобиль Дилеры связывают провальный старт с высокими ценами авто и слабым маркетингом компании Читайте также

VOLGA K50 возглавил продажи нового бренда

Официальные продажи автомобилей VOLGA стартовали 19 июня. За оставшуюся часть этого месяца дилеры реализовали 129 машин.

Больше всего регистраций пришлось на Volga K50 — 55 автомобилей. Также на учёт поставили 46 кроссоверов Volga K40 и 24 седана Volga C50. Кроме того, в статистику вошли четыре кроссовера Volga K30, серийное производство которых так и не запустили.

Для сравнения: продажи новых кроссоверов «Москвич» М70 и М90 за неполные четыре месяца составили 491 экземпляр.

Вся линейка VOLGA построена на базе моделей Geely

Флагманской моделью бренда стал кроссовер VOLGA K50, созданный на основе Geely Monjaro. Стоимость автомобиля — от 4,099 млн рублей.

Также в линейку входят:

кроссовер VOLGA K40 на базе Geely Atlas по цене от 2,749 млн рублей;

седан VOLGA C50 на основе Geely Preface — он стоит от 2,899 млн рублей.

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Контекст

На прошлой неделе VOLGA представила собственного маскота — символом бренда стала сибирская хаски в белом свитере. Как сообщили в компании, персонаж-талисман символизирует «сильный дух, выносливость и преданность».

Как маскот будут использовать в будущих рекламных кампаниях, пока неизвестно.