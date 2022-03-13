Спикер Госдумы Володин призвал бизнес не «наживаться на людях»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что в условиях санкций российские предприниматели «должны думать о людях» и инициировать эффективные решения, «пусть и ценой личной прибыли».
По словам депутата, сейчас каждый гражданин должен «осознать свою ответственность» за судьбу страны. Володин назвал это «моментом истины».
«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — сказал политик.
Володин поддержал требования Минпромторга России по ограничению наценки на стальную продукцию металлургических компаний на уровне 20-25% и добавил, что цены на другие товары также должны снижаться из-за сокращения «внешних рынков, стимулирующих рост цен».
Спикер Госдумы подчеркнул, что компании должны думать не о прибыли, а о сохранении рабочих мест и расширении производства.
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