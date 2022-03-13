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Спикер Госдумы Володин призвал бизнес не «наживаться на людях»

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Председатель Госдумы Вячеслав Володин написал в своем Telegram-канале, что в условиях санкций российские предприниматели «должны думать о людях» и инициировать эффективные решения, «пусть и ценой личной прибыли».

Спикер Госдумы Володин призвал бизнес не «наживаться на людях»

По словам депутата, сейчас каждый гражданин должен «осознать свою ответственность» за судьбу страны. Володин назвал это «моментом истины».

«Бизнесу ни в коем случае нельзя наживаться на людях, необходимо пересмотреть подходы, самим инициировать решения, которые снимут проблемы, пусть и ценой личной прибыли», — сказал политик.

Володин поддержал требования Минпромторга России по ограничению наценки на стальную продукцию металлургических компаний на уровне 20-25% и добавил, что цены на другие товары также должны снижаться из-за сокращения «внешних рынков, стимулирующих рост цен».

Спикер Госдумы подчеркнул, что компании должны думать не о прибыли, а о сохранении рабочих мест и расширении производства.

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