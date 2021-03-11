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Google хочет начать собирать налоги с блогеров

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Екатерина Солнцева
Екатерина Солнцева

Новостной редактор

Екатерина Солнцева

Google планирует обязать блогеров, в том числе российских, платить налоги с рекламы на YouTube. Компания может начать удерживать подоходный налог в пользу США уже в июне 2021 года. Решение последовало вслед за заявлением российских властей о взимании с зарубежных медиаплощадок НДФЛ.

Google хочет начать собирать налоги с блогеров

Налогами будет облагаться доход, полученный блогерами от просмотра их контента с территории США, пишет «Коммерсант». Речь идет о прибыли, в том числе от просмотров рекламы, сервиса YouTube Premium, cуперчата и спонсорства. Предупреждение об этом уже получили российские блогеры.

Они, как и их коллеги со всего мира, должны до конца мая предоставить налоговую информацию в компанию AdSense (структура Google, продающая рекламу). Величина налоговой ставки достигает 30% и зависит от того, заключено ли между странами соглашение об исключении двойного налогообложения. Между Россией и США оно заключено, поэтому ставка может составить 0%, но только в том случае, если пользователь предоставит всю необходимую информацию до указанного срока.

Партнер юридической фирмы Digital Rights Center Михаил Третьяк считает, что действия Google спровоцируют отток блогеров на альтернативные площадки,  в результате чего сервис потеряет часть аудитории.

Ранее о намерении заставить иностранные компании выплачивать НДФЛ за российских блогеров заявило Минцифры. Ведомство указало среди предполагаемых налоговых агентов не только YouTube, но и Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и другие иностранные площадки.

Фото: Sutipond Somnam / Shutterstock

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