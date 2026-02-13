ВТБ Мобайл назначил Ольгу Сорокину новым гендиректором

Ольга Сорокина назначена генеральным директором «ВТБ Мобайл». Она будет отвечать за рост абонентской базы и выручки оператора, а также за интеграцию мобильной связи с другими сервисами группы. Как отметили в пресс-службе «ВТБ Мобайл», решение связано с планами группы развивать финансовые и цифровые сервисы и укреплять позиции в розничном сегменте.

Компания планирует увеличить абонентскую базу и выручку

Как пояснили в пресс-службе «ВТБ Мобайл», в новой должности Ольга Сорокина будет отвечать за реализацию стратегии развития группы:

масштабирование присутствия оператора на рынке связи,

рост абонентской базы и выручки,

обеспечение синергии банковского оператора с другими компаниями группы ВТБ.

Одной из ключевых задач станет укрепление роли «ВТБ Мобайл» как важного элемента розничной экосистемы ВТБ.

Генеральный директор «ВТБ Мобайл» также будет отвечать за развитие технологической платформы оператора. Речь идёт о совместной архитектуре с инфраструктурой базового оператора, интеграции с цифровыми платформами банка, а также повышении качества сервиса и надёжности сети в рамках курса группы ВТБ на технологический суверенитет и цифровизацию.

Ольга Сорокина заявила, что перед «ВТБ Мобайл» стоит задача стать не просто оператором связи, а ежедневной частью банковской жизни клиентов ВТБ. По её словам, мобильная связь и смартфон сегодня неразрывно связаны с человеком, поэтому цель компании — сделать так, чтобы «ВТБ Мобайл» помогал банку в вопросах взаимодействия с клиентами.

Ольга Сорокина входит в рейтинг «Топ 100 ИТ-лидеров России»

Ольга Сорокина имеет многолетний опыт работы в финансовом секторе. Ранее она была членом совета директоров и заместителем генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК, где отвечала за стратегию и цифровую трансформацию компании.

Под её руководством ВСК внедрила гибкие методы управления проектами, а также расширила использование ИИ и роботизации.

Ольга Сорокина получила международную квалификацию сертифицированного директора Британского института директоров (IoD). Она также входит в рейтинг «Топ 100 ИТ-лидеров России» по версии Global CIO и в список «Топ 1000 российских менеджеров».

Контекст

«ВТБ Мобайл» — российский виртуальный оператор связи, с 2019 г. работающий на базе инфраструктуры t2. В опубликованных финансовых итогах за 2024 год выручка оператора составила 369,3 млн руб. (рост составил 9,7% к 2023 году).

С 1 апреля 2024 года генеральным директором «ВТБ Мобайл» был Алексей Чернецов. Он занял эту должность после перехода из ПАО «Ростелеком».