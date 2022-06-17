ВТБ запустит онлайн-банк в Telegram после блокировки своего приложения

Клиенты смогут оплачивать покупки или переводить средства со своих счетов без подключения к «ВТБ Онлайн». В дальнейшем им будут доступны все популярные банковские операции.

ВТБ, попавший под блокирующие санкции США, собирается до конца 2022 года запустить цифровой банк в Telegram. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

В марте этого года после введения санкций мобильное приложение «ВТБ Онлайн» было удалено из магазина приложений App Store и перестало работать на iPhone. Из магазина Google Play оно также удалено, однако доступно для скачивания напрямую с сайта ВТБ.

Позднее в App Store появилось приложение «Баланс» — оно полностью копирует функционал «ВТБ Онлайн», однако в самом ВТБ на уточняющий вопрос об отношении банка к этому приложению RB.RU тогда не ответили.

ВТБ, как сообщается, также доработал функционал интернет-банка — он стал «максимально близок мобильному приложению»: в веб-версии появилась возможность входа по данным биометрии, оплата услуг по QR-коду, переводы с помощью адресной книги.

Как будет работать банк в Telegram

Цифровой банк создадут на базе существующего чат-бота ВТБ в Telegram. Чтобы провести операцию, клиенту нужно будет пройти авторизацию в мессенджере и ввести логин и пароль. После этого цифровой помощник ВТБ предложит выбрать финансовую операцию и провести ее в мессенджере.

На первом этапе пользователи смогут просмотреть баланс счетов, найти информацию по продуктам банка, воспользоваться популярными типами переводов и оплаты.

ВТБ планирует добавлять опции, ориентируясь на пожелания пользователей, а в дальнейшем — стремиться довести функционал в Telegram до полноценного мобильного приложения.

Свой банк в Telegram также есть у «Альфа-банка», у «Промсвязьбанка» — для компаний и индивидуальных предпринимателей в WhatsApp и Telegram.

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