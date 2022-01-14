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«Вымпелком» попросил власти продлить разрешение для 32 иностранных спутников

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

«Вымпелком» попросил российские власти продлить разрешение на аренду находящихся в иностранной юрисдикции 32 спутников, чтобы не допустить «обрыва связи».

«Вымпелком» попросил власти продлить разрешение для 32 иностранных спутников

По мнению компании, которая работает в России под брендом «Билайн», продление данного решения пойдет на пользу всем операторам связи, использующим спутниковую связь. Об этом сообщило РБК.

«В настоящее время российские спутники не обеспечены дополнительным резервом и в случае выхода из строя одного из них высоки риски обрыва связи», — заявил представитель «Вымпелкома».

Компания арендует спутники с 2017 года.

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) разрешила использовать ряд диапазонов для подключения российских пользователей к интернету через иностранные спутники до середины 2022 года. Вопрос о «продлении разрешения на несколько полос радиочастот для организации спутниковой связи с использованием 32 зарубежных спутников» будет обсуждаться комиссией 31 января 2022 года. По данному вопросу получено отрицательное заключение ФСБ. Для поиска компромиса решено создать рабочую группу.

Национальными операторами спутниковой связи в России выступают ФГУП «Космическая связь» (ГПКС) и «Газпром-космические системы» (ГКС).

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Фото на обложке: Unsplash

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