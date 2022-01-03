Выручка Huawei в прошлом году упала на треть из-за проблем с властями США

Выручка китайского производителя электроники Huawei за 2021 год упала на 30% по сравнению с 2020. Незадолго до этого против компании ввели санкции власти США — например, лишили ее доступа к технологиям Alphabet (владеет Google), в частности, к мобильной операционной системе Android.

Huawei отчиталась о падении выручки до 634 млрд юаней (примерно $99,5 млрд), что на 30% меньше, чем в 2020 году, сообщает издание Financial Times.

«2022 бросит нам достаточно вызовов, но мы будем тесно сотрудничать с нашими партнерами по всему миру, чтобы преодолеть трудности, улучшить финансовые показатели и упрочить свое положение на рынке», — объявил Гуо Пин, ротируемый председатель правления компании.

Когда-то популярные смартфоны Huawei постепенно теряют позиции на рынке из-за американских технологических гигантов, таких как Apple, а также конкурентов из родного компании Китая: Oppo и Xiaomi.

Чтобы не терять обороты компания расширила линейки своей электроники от смартфонов до других мобильных устройств, вроде беспроводных наушников или фитнес-браслетов.

Кроме того, Huawei переключилась на серверные технологии, технику и программное обеспечение для корпоративного обслуживания.

Гуо Пин пообещал, что внутри компании продолжает работать исследовательский отдел, который, в частности, занимается операционной системой для управления серверами Euler и мобильной операционной системой Harmony.

Проблемы Huawei начались в 2019 году, когда администрация на тот момент президента США Дональда Трампа ввела против компании достаточно жесткие санкции, которые закрывали ей доступ к американским технологиям, программному обеспечению и даже рынку.