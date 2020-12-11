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re:Store и «Винзавод» открыли онлайн-выставку цифрового искусства

Новости
Ирина Печерская
Ирина Печерская

Журналист

Ирина Печерская

8 декабря сеть монобрендовых магазинов Apple и центр современного искусства «Винзавод» открыли доступ к виртуальной платформе Digital Earth, на которой представлены цифровые работы российских и зарубежных художников.

re:Store и «Винзавод» открыли онлайн-выставку цифрового искусства

Сейчас на Digital Earth можно увидеть 15 проектов, созданных с помощью компьютерной графики, нейросетей, VR и AR. Среди авторов — Юлия Алексеенкова, Анна Гантимурова, Роман Головко, Артем Го, Алесь Лялюш, Кирилл Закомолдин, Анастасия Квариани и другие.

Работы для выставки отбирали эксперты в области цифрового визуального искусства: AES+F, Антонио Джеуза и Светлана Тейлор.

Разработчики платформы Digital Earth вдохновлялись игровым артом. По их задумке, каждый посетитель обладает свободой выбирать собственный маршрут для ознакомления с экспозицией, погружаться в мир каждого художника, перемещаться между футуристичными частями полноценного архитектурного объекта галереи.

«Найти настоящее золото в творческом потоке, открыть новые имена, а также популяризировать мобильный контент — цель этого проекта. Уверены, что онлайн-формат даст возможность еще большему количеству художников показать свои работы миру», — сказал президент Inventive Retail Group Тихон Смыков.

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С работами и участниками выставки можно ознакомиться на сайте.

Фото на обложке: issaro prakalung/shutterstock.com

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