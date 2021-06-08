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Предприниматели расскажут, как выйти на международный рынок через LinkedIn

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

AIHub проведет вебинар «Выход на международный рынок через LinkedIn». Регистрация открыта до 8 июня включительно. За датой проведения можно следить на странице мероприятия.

Предприниматели расскажут, как выйти на международный рынок через LinkedIn

Среди тем:

  • настройка ключевых слов на странице;
  • использование соцсетей для продвижения;
  • создание личного бренда с помощью LinkedIn;
  • роль рекомендаций;
  • основы таргетинга на LinkedIn.

Спикеры:

  • Евгения Коновалова, генеральный директор и основатель AIHub;
  • Ольга Бондарева, генеральный директор и сооснователь ModumUp;
  • Екатерина Козырева, генеральный директор и основатель Soyka Agency.

Подробности и регистрация — на странице мероприятия.

Фото на обложке: Unsplash

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