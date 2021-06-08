Предприниматели расскажут, как выйти на международный рынок через LinkedIn

Евгения Хрисанфова
AIHub проведет вебинар «Выход на международный рынок через LinkedIn». Регистрация открыта до 8 июня включительно. За датой проведения можно следить на странице мероприятия.
Предприниматели расскажут, как выйти на международный рынок через LinkedInЕвгения Хрисанфова
Среди тем:
- настройка ключевых слов на странице;
- использование соцсетей для продвижения;
- создание личного бренда с помощью LinkedIn;
- роль рекомендаций;
- основы таргетинга на LinkedIn.
Спикеры:
- Евгения Коновалова, генеральный директор и основатель AIHub;
- Ольга Бондарева, генеральный директор и сооснователь ModumUp;
- Екатерина Козырева, генеральный директор и основатель Soyka Agency.
Подробности и регистрация — на странице мероприятия.
Фото на обложке: Unsplash
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