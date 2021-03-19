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В WhatsApp, Instagram и Facebook произошёл масштабный сбой

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Пользователи WhatsApp пожаловались на сбой в работе

В WhatsApp, Instagram и Facebook произошёл масштабный сбой

Жалобы на работу WhatsApp начали поступать около 20:00 мск, на пике их было 2070, большинство (97%) касались подключения к серверу.

Сообщения о неполадках в работе Instagram начали появляться примерно в то же время, на пике их набралось 8408, 56% касались проблем с загрузкой, 25% — со входом, 17% — работы сайта.

Пользователи Facebook пожаловались на проблемы с работой сайта (87%) и входом (12%). Всего поступило более 260 жалоб.

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