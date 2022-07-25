Wildberries установил план по продажам для продавцов

Маркетплейс Wildberries решил ввести для продавцов план по продаже товаров. Им придется наращивать продажи на 10% в неделю или платить повышенную комиссию. В Wildberries уверены, что такой механизм поможет расширить ассортимент и предотвратить спекулятивный рост цен.

Новый подход коснется компаний, которые продают больше чем на 100 тыс. рублей в неделю. После выполнения плана комиссия маркетплейса снизится, при невыполнении — увеличится. И отказаться от участия в акции невозможно, узнал «Коммерсантъ».

Если недельная выручка выросла на 10% маркетплейс снижает свою комиссию на 5% за этот период и возвращает ее в виде скидок на услуги компании. Для тех, кто не выполнил план, комиссия увеличивается на 5%.

Маркетплейс вложил 16,7 млрд в компенсации скидки постоянного покупателя. В компании не раскрыли, сколько продавцов попали под снижение, а сколько под увеличение комиссии.

ФАС может посчитать новый механизм работы «злоупотреблением права», сообщил юрист компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. В самом Wildberries не считают это нарушением, заверив, что предоставление скидок на услуги компании при успешном росте продаж — форма поддержки продавцов.

RB рассказывал о том, какие инструменты предоставляет продавцам Wildberries и как с их помощью можно увеличить объемы продаж.

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