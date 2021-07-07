Создатель сериалов «Утреннее шоу» и «Большая маленькая ложь» задумался о своей продаже Apple

Hello Sunshine голливудской актрисы Риз Уизерспун – создатель сериалов «Утреннее шоу» и «Большая маленькая ложь» – прорабатывает варианты своей продажи. Компанию оценивают в $1 млрд. Среди потенциальных покупателей – Amazon и Apple.
О возможной продаже Hello Sunshine пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Они назвали оценку компании в $1 млрд, хотя ее финансовые показатели не раскрываются.
По словам собеседников газеты, компания начала задумываться о продаже после того, как привлекла интерес со стороны потенциальных покупателей, среди которых Apple и Amazon.
Hello Sunshine, которой принадлежит книжный клуб Reese’s Book Club владеют голливудская актриса Риз Уизерспун с мужем и их партнер Сет Родски, пишет газета. Доли также имеют AT&T, благотворительный фонд вдовы Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс и топ-менеджеры самой компании.
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