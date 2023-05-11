Wildberries списал у продавцов около 2 млрд рублей за «рекламные услуги» — адвокат

Wildberries сегодня ночью списал у продавцов около 2 млрд рублей за «рекламные услуги», сообщила адвокат поставщиков маркетплейса. У офиса маркетплейса в Москве не утихает митинг, на место приехала полиция. Ранее Wildberries объявил о раскрытии нелегальной схемы продвижения товаров на площадке через Telegram, ущерб от которой оценил в 650 млн рублей.

У продавцов маркетплейса Wildberries списали около 2 млрд рублей за оказание «рекламных услуг», сообщила telegram-каналу «Осторожно, новости» адвокат поставщиков Александра Башкеева. Она отметила, что контрактов на такие рекламные услуги с маркетплейсом не заключалось.

По данным РБК, митинг у офиса маркетплейса возле станции метро «Автозаводская» в Москве не утихает несколько часов, на место приехали восемь полицейских машин. Представитель Wildberries сообщил, что у них «все в порядке, общаются с продавцами».

Сегодня вечером продавцы на маркетплейсе Wildberries устроили митинг из-за списания миллионов рублей за «рекламные услуги». По утверждению продавцов, они не заказывали услуги продвижения на площадке.

Ранее Wildberries раскрыл нелегальную схему продвижения товаров на маркетплейсе через Telegram. Продавцы настраивали рекламные кампании на платформе, но не платили за них. По данным службы безопасности площадки, таким методом продвижения воспользовались порядка 300 человек. Они все должны заплатить полную стоимость за размещение рекламы.

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