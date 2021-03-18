Названы самые дорогие стартапы мира

Аналитическая компания CB Insights дала полный список стартапов-единорогов — частных компаний с оценкой более $1 млрд. Самым дорогим в мире стартапом стал владелец TikTok — китайский ByteDance. На это обратило внимание информагентство Chartr на своей странице в Instagram.

Стоимость ByteDance составляет $140 млрд. Помимо TikTok, компания управляет платформой контента Toutiao в Китае. Последняя использует технологию машинного обучения для адаптации ленты новостей для каждого отдельного пользователя из различных медиаисточников.

На втором месте с оценкой в $95 млрд расположилась американская fintech-компания Stripe. Это международная система для защищенных интернет-платежей с помощью пластиковых карт.

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Далее следует космический стартап SpaceX Илона Маска. Его стоимость составляет $74 млрд.

Также в топ-10 вошли Didi Chuxing, Instacart, UiPath, Global Switch, Databricks, Rivian, Nubank. Американские компании составляют 60% первой десятки единорогов, остальные стартапы — китайские, бразильские и английские.

Как видно из публикации Chartr, в первую сотню единорогов вошли компании США, Китая, Великобритании, Индии, Южной Кореи, Индонезии, Эстонии, Бразилии, Гонконга, Сингапура, Австралии, Канады, Швеции.

По данным CB Insights, на март 2021 года в мире насчитывается более 600 единорогов. Среди них нет компаний, созданных в России.