Создатель ChatGPT представил криптокошелек, работающий без комиссий

Запущенный еще в 2013 году проект Worldcoin представил свой первый массовый продукт. Криптокошелек World App уже можно скачать в Google Play и App Store, однако для доступа к некоторым функциям приложения пользователям нужно отсканировать сетчкатку глаза при помощи специального прибора.

Проект Worldcoin, сооснователем которого являет CEO OpenAI (ChatGPT) Сэм Альтман, запустил криптокошелек World App. Среди отличительных особенностей приложения можно отметить торговлю без комиссий (gasless trade) и необходимость верифицировать личность при помощи сканера сетчатки.

Помимо работы в качестве места для хранения цифровых активов, World App также выступает в качестве цифрового паспорта. Изначальной целью компании Worldcoin было создание системы, которая позволила бы отличить человека от искусственного интеллекта. Для этого были выпущены сканеры сетчатки Orb, с помощью которых можно было пройти верификацию в приложении.

Криптокошелек World App привязан к этой системе — доступ ко всем возможностям приложения, включая торговлю без комиссий, получат лишь пользователи, которые прошли проверку. Таким образом проект планирует продвигать верификацию при помощи Orb. В планах Worldcoin массовое внедрение системы в качестве способа подтверждения личности на различных сайтах.

Интерфейс World App / Worldcoin.org

Основная проблема, с которой сталкиваются пользователи, желающие пройти верификациию при помощи Worldcoin Orb, — относительно неразвитая сеть компании. Например, подтвердить личность в Европе можно только в Лиссабоне, Берлине и Лондоне, а в Азии точки Worldcoin есть только в Сеуле и Токио. Стать оператором Orb может любой желающий, однако количество открытых пунктов для верификации на карте мира все еще растет неохотно.

Фото на обложке: RB.RU