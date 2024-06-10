WWDC 2024: новинки с летней презентации Apple

Apple провела традиционную летнюю презентацию WWDC 2024. Среди новинок — обновленная операционная система для шлемов Vision Pro, ОС iOS 18 и свежее обновление для системы WatchOS. Рассказываем о том, что было на презентации.
Операционная система VisionOS2
В ОС для шлемов Vision Pro от Apple добавили режим для просмотра фото из iCloud с 3D-режимом, новые жесты управления. Также в системе появились дополнительные настройки экрана и возможность вывести изображение с Mac.
В ближайшее время Vision Pro начнут продавать в восьми новых странах.
Операционная система iOS 18
Среди прочего, в ОС iOS 18 добавили свободную сетку для расположения иконок. В темной теме оформления появились новые иконки приложений. Пункт управления теперь можно настраивать, меняя положение элементов.
В iMessage добавили возможность форматирования текста, отложенной отправки сообщений, быстрые реакции. Кроме того, в iOS 18 можно установить пароль на любое приложение.
Обновление ОС для умных часов WatchOS 11
В операционную систему добавили расчет нагрузки тренировок, который будет учитывать прогресс для будущих занятий. Опция Vitals проследит за отклонением состоянии здоровья пользователя, а перевести текст поможет новый переводчик с голосовым вводом.
Также в ОС добавили возможность изменения набора виджетов в зависимости от задач пользователя и возможность оплаты часами.
iPadOS 18
В iPad добавили калькулятор с возможностью рукописного ввода и использования фирменного стилуса. Написанные с помощью рукописного ввода заметки можно исправлять.
Также в iPad добавили опцию рисования на рабочем столе, настраиваемый пункт управления и возможность удаленного управления другими планшетами Apple.
Apple Intelligence
Компания выпустила собственную ИИ-разработку, которую интегрируют во все операционные системы Apple. В частности она сможет разделять уведомления на важные и неважные.
ИИ будет выделять главное в заметках, напоминаниях, почте, сообщениях. Также с помощью технологии можно генерировать фото, в том числе на основе имеющихся картинок.
Apple обещает пользователям безопасность в вопросе обработки данных — они будут недоступны даже самой компании. Часть обработки данных будет происходит в облаке, а для некоторых запросов используют технологии OpenAI.
Фото на обложке: Apple
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