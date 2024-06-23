Соцсеть X покинул один из руководителей из-за давления Илона Маска

Как сообщает Financial Times, причиной увольнения Бенарроха стало давление со стороны владельца X Илона Маска. Миллиардер требует сократить издержки и увеличить доходность компании.

По информации источников газеты, поводом для увольнения экс-главы отдела бизнес-операций стала ошибка при обновлении политики в отношении контента с возрастными ограничениями.

В начале июня X официально разрешила публиковать эротический контент при согласии фигурирующих на фото и видео лиц. Отмечается, что Бенаррох не уведомил пользователей о грядущих изменениях, и это послужило формальной причиной увольнения.

Бенаррох был правой рукой Линды Яккарино — топ-менеджер пришел в X прошлым летом, а ранее работал с гендиректором соцсети в NBCUniversal.

Илон Маск представил Линду Яккарино в роли нового CEO Twitter (теперь — X) в мае 2023 года. Тогда миллиардер покинул пост гендиректора и стал техническим директором компании. Как подчеркивает FT, с тех пор отношения Маска и Яккарино ухудшаются из-за постоянных требований бизнесмена снизить издержки.

Обязанности Бенарроха возьмет на себя руководитель отдела по связям с госорганами Ник Пиклз. FT отмечает, что Пиклз — один из немногих топ-менеджеров компании, который «пережил» покупку Twitter Илоном Маском.

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