Илон Маск анонсировал звонки в X

Владелец X (бывший Twitter) Илон Маск заявил, что на платформе станут доступны видео- и аудиозвонки, которые будут работать на устройствах с iOS и Android. Этот функционал будут поддерживать и персональные компьютеры.
Из публикации бизнесмена в его аккаунте в X следует, что звонки будут доступны без привязки к номеру телефона. Предприниматель предполагает, что эта опция сделает из соцсети «эффективную глобальную адресную книгу».
Ранее после покупки соцсети в 2022 году Илон Маск объявил о намерении сделать из тогда еще Twitter «суперприложение». Зимой СМИ писали, что миллиардер хочет создать на базе соцсети платежный сервис, который будет конкурировать с PayPal и Apple Pay.
В августе X объявила о запуске бета-тестирования платформы для размещения вакансий X Hiring. Сервис доступен только с подпиской X Premium, стоимость которой начинается от $1 тысячи в месяц.
А на текущей неделе стало известно, что соцсеть начнет собирать биометрические данные пользователей. Также в обновленных правилах указано, что платформа будет собирать информацию о трудоустройстве пользователей, чтобы предлагать им «более релевантную рекламу».
Биоданные X понадобились для «безопасности, защиты и идентификации», говорится в правилах.
Кроме того, социальная сеть Маска получила разрешение на обработку платежей, включая криптовалютные, в семи штатах США.
Фото на обложке: Omar ElDeraa /
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