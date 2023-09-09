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X Corp Илона Маска будет судиться за право не раскрывать политику борьбы с дезинформацией

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

X Corp Илона Маска подает в суд на штат Калифорния из-за законопроекта Assembly Bill 587 о модерации контента, который требует от социальных сетей раскрывать внутренние политики по борьбе с дезинформацией и по пресечению разжигания ненависти и экстремизма на платформах.

X Corp Илона Маска будет судиться за право не раскрывать политику борьбы с дезинформацией

Данные о своих правоприменительных действиях по модерации контента, согласно этому законному акту, руководители должны предоставлять генеральному прокурору штата дважды в год, напоминает Business Insider.

В поданном в пятницу иске компания X утверждает, что законопроект нарушает основополагающие права людей и корпораций на свободу слова, защищенную как Первой поправкой к Конституции США, так и законами непосредственно штата Калифорния. По словам юристов, этот акт «вынуждает такие компании, как X Corp, поступать против их воли».

Ранее известная как Twitter, Х Corp опубликовала заявление: «Истинное намерение AB 587 — оказать давление на платформы социальных сетей, чтобы "устранить" определенный защищенный конституцией контент, который государство считает проблемным».

В жалобе X говорится, что закон, скорее всего, заставит ее «удалять, демонетизировать или лишать приоритета» контент, который государство «сочтет нежелательным или вредным».

Компании, владеющие социальными сетями, уже давно и регулярно удаляют аккаунты и контент, которые нарушают местные законы и их собственную политику. Но закон AB 587 вызывает у многих вопросы: насколько правомерно требование штата о раскрытии внутренних политик?

Илон Макс, называющий себя «абсолютным сторонником свободы слова», сказал в декабре, что купил социальную сеть, потому что был обеспокоен проблемой цензуры. И новый иск показывает, что миллиардер продолжает свою борьбу с ограничением свободы высказываний.

Тем не менее, уровень соответствия X запросам правительства о модерации контента вырос до 80% за шесть месяцев после поглощения Маском соцсети, а ранее у Twitter этот показатль составлял порядка 50%.

Фото на обложке: Unsplash

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