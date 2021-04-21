«Я буду интернет-тотемом»: Трейлер документалки о Дурове появился в Сети

В Сети появился трейлер документального фильма об основателе Telegram и «ВКонтакте» Павле Дурове. В ленте его коллеги, друзья и знакомые делятся своими впечатлениями и воспоминаниями, не исключено, что будут кадры интервью и с самим Дуровым — создатели картины пока держат интригу.

На «Медузе» опубликован официальный трейлер документального фильма журналиста Родиона Чепеля и продюсера Игоря Мишина «Дуров».

Картина рассказывает об основателе и генеральном директоре «ВКонтакте» и Telegram — это его первая кинобиография. В ленте знакомые, друзья и коллеги Павла рассказывают про него истории, делятся воспоминаниями и впечатлениями.

Так, преподаватель Академической гимназии Григорий Медников вспоминает, что в выпускном видео на вопрос, кем ты хочешь стать, Дуров ответил — «Я буду интернет-тотемом». И, добавляет Медников, Павел действительно стал им.

Документальный фильм выйдет 24 апреля в онлайн-кинотеатре KION, запущенным «МТС Медиа» накануне. Картина также участвует в конкурсной программе Московского международного кинофестиваля, в рамках которого его покажут 24 апреля.

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Фото: Скриншот с трейлера «Дуров»