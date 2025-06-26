Яндекс масштабирует Ultima в регионах. Доставка haute cuisine добралась до юга
Краснодар стал новым городом, где запустился сервис Ultima от «Яндекс Еды» — формат доставки блюд из лучших ресторанов. Об этом Русбейс рассказали в компании. В числе партнеров проекта — знаковые заведения, такие как «Мадьяр», «Скотина», а также дебютанты доставки: Café Krasnodar и Ave Bistro.
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Где и как быстро будет развиваться сервис? Пока Ultima охватывает семь районов города, включая Центральный, Фестивальный и Панораму. Однако компания уже анонсировала расширение зоны доставки и добавление новых ресторанов-партнеров.
Рост спроса на доставку в Краснодаре. По данным сервиса, в мае 2025 года число заказов в Краснодаре выросло на 27%, а сам город вошел в топ-3 по динамике среди городов-миллионников.
- Проект работает в восьми городах страны, причем более половины заказов «Яндекс Еды» и Delivery Club приходится на регионы. Сервис был представлен три года назад. Блюда доставляются в специальной термоупаковке, которая сохраняет первоначальный вкус и презентацию, как в ресторане. Клиенты могут заказать авторские позиции, которые раньше были доступны только при личном посещении. А курьеры проходят специальное обучение, используют фирменную экипировку и многослойные термоконтейнеры для защиты заказов.
Фото на обложке: Alexander_IV / Shutterstock / FOTODOM
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