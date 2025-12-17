Яндекс разработал стандарты внедрения роботов в производство

Яндекс Роботикс совместно с представителями отрасли разработал первые в России стандарты, регулирующие программное взаимодействие промышленных роботов и систем их управления. Ожидается, что новые правила упростят интеграцию роботизированных решений и ускорят автоматизацию на предприятиях.

Главная проблема — разрозненность решений

Сегодня один из ключевых барьеров для внедрения промышленной робототехники — отсутствие единых правил программной интеграции. Каждый производитель использует собственные интерфейсы и протоколы, из-за чего даже базовые проекты требуют индивидуальной настройки.

В результате подключение нескольких роботов или расширение существующей инфраструктуры может занимать месяцы.

По оценке участников рынка, затраты на интеграцию нередко достигают до 50% общей стоимости проекта, особенно если требуется связать между собой разные системы управления роботами и корпоративные системы.

Новый «словарь» с едиными правилами

Разработанные Яндекс Роботикс документы описывают общую информационную модель — универсальный «словарь» для взаимодействия с роботами и системами их управления. В нём закреплены правила обозначения команд, состояний, событий и других элементов, необходимых для корректной работы роботизированных систем.

Такой подход позволяет привести к единому формату программное обращение с оборудованием, независимо от его производителя. Это снижает зависимость предприятий от конкретных вендоров и упрощает масштабирование автоматизации.

Эффект для бизнеса — снижение стоимости проектов

Ожидается, что внедрение стандартов позволит вендорам и интеграторам разрабатывать совместимые решения без доработки под каждого заказчика. Для предприятий это открывает возможность формировать смешанные парки роботов — с оборудованием от разных производителей, работающим в одной системе управления.

В долгосрочной перспективе это должно сократить сроки внедрения новых роботов, снизить стоимость проектов автоматизации и упростить модернизацию уже работающих решений.

Совместная работа — с представителями отрасли и государством

Разработка стандартов велась в тесном взаимодействии с рынком и профильными ведомствами. При подготовке документов учитывались особенности российского сегмента промышленной робототехники, а также предложения производителей оборудования, интеграторов и компаний-заказчиков.

Проект был реализован при участии Технического комитета по стандартизации «Робототехника» и профильного подкомитета по промышленным роботам при поддержке Минпромторга России, Росстандарта и Института стандартизации. По итогам работы были утверждены три национальных стандарта, которые закрепляют единый подход к информационной модели, базовым принципам и терминологии в области промышленной робототехники.