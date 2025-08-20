Умные часы для детей впервые сделали на технологиях Яндекса

Компания AIMOTO представила детские умные часы BuddyGPT — первые носимые устройства с генеративным ИИ для младших школьников. В основу легли технологии Yandex B2B Tech: языковая модель YandexGPT и сервис распознавания речи SpeechKit. Всё это работает на облачной платформе Yandex Cloud AI Studio.

Часы, которые не просто тикают

BuddyGPT — это 4G-часы для детей 5–7 лет. Они умеют больше, чем показывать время или звонить. Ассистент ведёт диалог, помогает с уроками, тренирует логику и даже объясняет, кто сильнее — слон или бегемот, сопровождая ответ фактами.

Встроенные фильтры гарантируют безопасное общение: никаких «взрослых» тем, только познавательные истории и задания. Голосовые запросы проходят через облако и возвращаются за 2–3 секунды, так что дети не теряют нить разговора.

Учёба в формате игры

Часы поддерживают специальный раздел «Исследуем мир». Это мини-уроки по космосу, животным и другим темам, где ребёнок может поиграть в исследователя и тут же обсудить новое знание с ассистентом. В планах AIMOTO — подтянуть школьную программу: курс окружающего мира для первоклассников уже на подходе.

«Приложение BuddyGPT постоянно обновляется. Мы хотим, чтобы помощник не только отвечал, но и показывал картинки — это упростит восприятие и сделает учёбу ярче», — говорит Ирина Дёмина, гендиректор AIMOTO.

Безопасность и контроль

Для родителей ключевое — безопасность. GPS показывает местоположение, микрофон включается только по кнопке, а время работы можно ограничивать. Даже при плохом интернете часы стабильно принимают звонки и отслеживают координаты.

Почему Яндекс обратился к детской аудитории

Рынок умных гаджетов в России растёт как на дрожжах: только за прошлый год продано свыше 6 млн устройств. Отдельный сегмент — детские часы и браслеты. Именно здесь AIMOTO решила применить технологии Яндекса.

«Мы видим, что новое поколение пользователей растёт на голосовых интерфейсах. Это дети, которые проще общаются с ассистентами, чем набирают текст. Благодаря Yandex Cloud AI Studio AIMOTO получила доступ к тем же генеративным моделям, которые использует сам Яндекс, и применила их в детском продукте», — объясняет Григорий Атрепьев, руководитель Yandex Cloud.

Бизнес-контекст

AIMOTO уже закрепилась как лидер рынка: в 2024 году компания продала более 250 тысяч умных часов, а число клиентов перевалило за 1,5 млн. Экосистема бренда включает не только часы, но и фотоаппараты, наушники, беговелы и самокаты — всё с прицелом на безопасность и развитие детей.

Для Яндекса сотрудничество с AIMOTO — тестовый полигон для внедрения своих технологий в новые сегменты. До этого генеративный ИИ применялся в корпоративных продуктах, а теперь впервые выходит в «детский» рынок носимых устройств.

Фонд ФРИИ вложил в AIMOTO ещё в 2014 году 45,5 млн рублей. Сегодня компания наращивает линейку и экспериментирует с ИИ, тогда как Yandex B2B Tech продолжает масштабировать корпоративные решения, предлагая их и в облаке, и на серверах клиентов.