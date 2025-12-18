Яндекс Такси вложит 300 млн ₽ в развитие поездок с детьми

Яндекс Такси в 2026 году направит около 300 млн рублей на развитие услуги перевозок с детьми, сообщили в компании. Средства пойдут на бонусы водителям и таксопаркам, расширение числа городов и сокращение времени ожидания машины при заказах с детским креслом, сообщили в компании. В 2025 году похожие меры уже дали эффект — предложение выросло, а подача такси стала быстрее.

Инвестиции пойдут на водителей и таксопарки

Основная часть средств в 2026 году будет направлена на бонусы водителям и таксопаркам. Это должно мотивировать их чаще брать заказы с детьми. Также компания продолжит раздачу детских автокресел и бустеров в регионах, чтобы увеличить число автомобилей, подходящих для таких поездок.

В 2025 году в услугу вложили более 200 млн рублей

По итогам 2025 года Яндекс Такси уже вложил более 200 млн рублей в развитие детских перевозок. За это время компания раздала около 7 тыс. детских кресел более чем в 20 городах России.

За счёт инвестиций предложений на стороне водителей стало больше. По итогам года число водителей с одним детским креслом выросло на 20%, а количество водителей с двумя креслами увеличилось почти в два раза. Время подачи машины для поездок с детьми сократилось на 6%.

Поездки с детьми в такси доступны более чем в 400 городах России

За 2025 год количество городов, где доступны поездки с детьми и для многодетных семей, увеличилось на 50. Среди новых городов — Курган, Ковров, Тихорецк, Нефтекамск, Северодвинск и другие.

Сейчас поездки с детьми в Яндекс Такси доступны более чем в 400 городах России. Пользователи могут выбрать тариф «Детский» или заказать поездку в любом другом тарифе, заранее указав опцию «Детское кресло» или «Свое кресло».

По данным на сентябрь 2025 года, в Яндекс Такси совершено 48,5 млн поездок с детьми. Как ранее сообщали в компании, в Москве такси с детским креслом чаще всего вызывают для поездок в городской зоопарк, крупные торговые центры, парк развлечений «Остров мечты», ГУМ, на ВДНХ и в цирк Никулина.

В Яндекс Go появились панорамы города для заказа такси

Ранее Яндекс Go встроил в сервис такси панорамы улиц из Яндекс Карт, чтобы пассажиры и водители быстрее находили друг друга. Пользователь может заранее увидеть место посадки или назначения — с вывесками, входами и другими ориентирами рядом с точкой подачи.

До появления функции сервис фиксировал более 5,2 млн обращений в неделю для уточнения точки встречи и около 1 млн переоформленных заказов из-за смены места подачи. Панорамы работают на базе 11,3 млн изображений, охватывающих 735 городов и более 200 тыс. км дорог.