Яндекс Такси выделит 300 млн ₽ на развитие поездок с детьми — ещё больше городов России смогут внедрить услугу
Яндекс Такси вложит 300 млн ₽ в развитие поездок с детьми
Яндекс Такси в 2026 году направит около 300 млн рублей на развитие услуги перевозок с детьми, сообщили в компании. Средства пойдут на бонусы водителям и таксопаркам, расширение числа городов и сокращение времени ожидания машины при заказах с детским креслом, сообщили в компании. В 2025 году похожие меры уже дали эффект — предложение выросло, а подача такси стала быстрее.
Инвестиции пойдут на водителей и таксопарки
Основная часть средств в 2026 году будет направлена на бонусы водителям и таксопаркам. Это должно мотивировать их чаще брать заказы с детьми. Также компания продолжит раздачу детских автокресел и бустеров в регионах, чтобы увеличить число автомобилей, подходящих для таких поездок.
В 2025 году в услугу вложили более 200 млн рублей
По итогам 2025 года Яндекс Такси уже вложил более 200 млн рублей в развитие детских перевозок. За это время компания раздала около 7 тыс. детских кресел более чем в 20 городах России.
За счёт инвестиций предложений на стороне водителей стало больше. По итогам года число водителей с одним детским креслом выросло на 20%, а количество водителей с двумя креслами увеличилось почти в два раза. Время подачи машины для поездок с детьми сократилось на 6%.
Поездки с детьми в такси доступны более чем в 400 городах России
За 2025 год количество городов, где доступны поездки с детьми и для многодетных семей, увеличилось на 50. Среди новых городов — Курган, Ковров, Тихорецк, Нефтекамск, Северодвинск и другие.
Сейчас поездки с детьми в Яндекс Такси доступны более чем в 400 городах России. Пользователи могут выбрать тариф «Детский» или заказать поездку в любом другом тарифе, заранее указав опцию «Детское кресло» или «Свое кресло».
По данным на сентябрь 2025 года, в Яндекс Такси совершено 48,5 млн поездок с детьми. Как ранее сообщали в компании, в Москве такси с детским креслом чаще всего вызывают для поездок в городской зоопарк, крупные торговые центры, парк развлечений «Остров мечты», ГУМ, на ВДНХ и в цирк Никулина.
В Яндекс Go появились панорамы города для заказа такси
Ранее Яндекс Go встроил в сервис такси панорамы улиц из Яндекс Карт, чтобы пассажиры и водители быстрее находили друг друга. Пользователь может заранее увидеть место посадки или назначения — с вывесками, входами и другими ориентирами рядом с точкой подачи.
До появления функции сервис фиксировал более 5,2 млн обращений в неделю для уточнения точки встречи и около 1 млн переоформленных заказов из-за смены места подачи. Панорамы работают на базе 11,3 млн изображений, охватывающих 735 городов и более 200 тыс. км дорог.
- 1 Заказать Деда Мороза в 2025-м: сколько стоит чудо и кто на нём зарабатывает Вместе с экспертами посчитали «индекс Деда Мороза» сезона 2025/26 18 декабря 2025, 19:30
- 2 Половина жителей России испытывают финансовый стресс перед праздниками: 10% хотят взять кредит — 5% уже взяли Кредит на новогодние траты в 2025 году оформили 5% россиян 18 декабря 2025, 19:02
- 3 Тим Кук. Интроверт, превративший Apple из хаоса в операционную машину Он сделал Apple скучной и поэтому непобедимой 17 декабря 2025, 19:35
- 4 50% айтишников хотят работать в двух местах — при этом ДМС и удалёнка стали ключевыми условиями при выборе компании ДМС и удалёнка в IT важнее, чем большая зарплата 17 декабря 2025, 16:20