«Яндекс» попросил сотрудников вернуться с удаленки в офисы

Руководство «Яндекса» попросило сотрудников вернуться с удаленки в офисы, узнал The Bell. Работать удаленно позволят только часть времени, несколько дней в неделю сотрудники должны будут проводить в офисе.

Компания объявила о переходе на гибридный формат работы на общем собрании для сотрудников компании, узнало издание. Удаленная работа не запрещается, но часть времени сотрудник будет обязан проводить в офисе — российском или одном из зарубежных.

Несколько сотрудников IT-компании также заявили, что ранее на текущей неделе руководство различных подразделений внутри «Яндекса» уже начало организовывать встречи со своими подчиненными, в ходе которых тех, кто покинул страну, просили вернуться обратно.

На одной из подобных встреч речь шла о снижении эффективности работы на удаленке из-за рубежа, а компании сейчас как никогда необходимо демонстрировать сильные результаты, знает один из собеседников. Еще одному сообщили, что работа «у моря» перестает восприниматься серьезно и становится отдыхом.

Фактически руководство дало понять, что долгосрочное пребывание за рубежом становится невозможным для тех, чья работы непосредственно связана с Россией.

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