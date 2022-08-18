«Яндекс.Бизнес» добавил функцию продвижения Telegram-каналов

Cервис для предпринимателей «Яндекс.Бизнес» добавил продвижение постов Telegram-каналов, сообщила его пресс-служба.
Для этого в личном кабинете «Бизнеса» необходимо указать ссылку на свой Telegram-канал и выбрать те посты, которые нужно продвинуть. Сервис автоматически сделает из них рекламные объявления. Тесты и картинки при необходимости можно редактировать.
Объявления будут показаны тем пользователям, которых интересуют похожие на контент предпринимателя темы.
В личном кабинете можно узнать, сколько человек посмотрели пост и кликнули по кнопкам перехода в канал. При запуске рекламной кампании владельцы Telegram-каналов также могут отслеживать рост подписчиков, указав уникальную реферальную ссылку.
Запустить рекламу Telegram-канала можно на 3, 6 или 12 месяцев. При этом предлагается три варианта бюджета (минимальный, оптимальный, максимальный), но рекламодатель может указать свой.
Фото на обложке: «Яндекс»
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20 августа 2022
20 августа 2022