«Яндекс» назвал главные события 2019 года — от украинских выборов до протестов в Москве

Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы россиян и составили списки событий, людей, фильмов, мультфильмов, сериалов, песен и игр, которые интересовали пользователей в 2019 году больше всего.

Самым интересным событием года для россиян оказались выборы в Украине, а президент Украины Владимир Зеленский возглавил топ персон, которых чаще всего искали в «Яндексе».

События года:

Выборы в Украине, Пожар в соборе Парижской Богоматери, Митинги и протестное голосование в Москве, Катастрофа Superjet 100 в Шереметьеве, Ажиотаж вокруг «Зоны 51», Переход на цифровое телевидение, Концерты Билли Айлиш в России, Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны, Запуск Московских центральных диаметров, Дело Ивана Голунова.

Главным спортивным событем стал бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. На втором месте — бой Александла Емельяненко и Михаила Кокляева, на третьем — бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

Люди года:

Владимир Зеленский, Хидео Кодзима, Грета Тунберг, Хоакин Феникс, Билли Айлиш, Али Эрсан Дуру, Любовь Соболь, Антон Батырев, Александра Никифорова, Михаил Кокляев.

Среди умерших в 2019 году россияне больше всего интересовались биографией певицы Юлии Началовой, рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) и журналиста Сергея Доренко.

Главными фильмами 2019 года, судя по запросам россиян, стали «Т-34», «Джокер» и «Мстители: Финал», главными сериалами — «Игра престолов», «Чернобыль» и «Жуки». В топе мультфильмов — «Король Лев», «Как приручить дракона 3» и «Тайная жизнь домашних животных 2».

Самой популярной песней в поиске оказалась песня «Пчеловод» RASA. На втором и третьем месте расположился Артур Пирожков с композициями «Зацепила» и «#Алкоголичка». В топ-3 видеоигр вошли Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.

На прошлой неделе самые популярные запросы россиян назвал Google. Главными событиями года для российских пользователей Google стали «Евровидение», 30 лет со дня падения Берлинской стены и футбольный матч между Россией и Бельгией.