Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» назвал главные события 2019 года — от украинских выборов до протестов в Москве

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы россиян и составили списки событий, людей, фильмов, мультфильмов, сериалов, песен и игр, которые интересовали пользователей в 2019 году больше всего.

«Яндекс» назвал главные события 2019 года — от украинских выборов до протестов в Москве

Самым интересным событием года для россиян оказались выборы в Украине, а президент Украины Владимир Зеленский возглавил топ персон, которых чаще всего искали в «Яндексе».

События года:

  1. Выборы в Украине,
  2. Пожар в соборе Парижской Богоматери,
  3. Митинги и протестное голосование в Москве,
  4. Катастрофа Superjet 100 в Шереметьеве,
  5. Ажиотаж вокруг «Зоны 51»,
  6. Переход на цифровое телевидение,
  7. Концерты Билли Айлиш в России,
  8. Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны,
  9. Запуск Московских центральных диаметров,
  10. Дело Ивана Голунова.

Главным спортивным событем стал бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. На втором месте — бой Александла Емельяненко и Михаила Кокляева, на третьем — бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера.

Люди года:

  1. Владимир Зеленский,
  2. Хидео Кодзима,
  3. Грета Тунберг,
  4. Хоакин Феникс,
  5. Билли Айлиш,
  6. Али Эрсан Дуру,
  7. Любовь Соболь,
  8. Антон Батырев,
  9. Александра Никифорова,
  10. Михаил Кокляев.

Среди умерших в 2019 году россияне больше всего интересовались биографией певицы Юлии Началовой, рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) и журналиста Сергея Доренко.

Главными фильмами 2019 года, судя по запросам россиян, стали «Т-34», «Джокер» и «Мстители: Финал», главными сериалами — «Игра престолов», «Чернобыль» и «Жуки». В топе мультфильмов — «Король Лев», «Как приручить дракона 3» и «Тайная жизнь домашних животных 2».

Самой популярной песней в поиске оказалась песня «Пчеловод» RASA. На втором и третьем месте расположился Артур Пирожков с композициями «Зацепила» и «#Алкоголичка». В топ-3 видеоигр вошли Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.

На прошлой неделе самые популярные запросы россиян назвал Google. Главными событиями года для российских пользователей Google стали «Евровидение», 30 лет со дня падения Берлинской стены и футбольный матч между Россией и Бельгией. 

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

20 декабря 2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 декабря 2019

Акселератор StartupDrive от «Газпром нефти»

22 декабря 2019

Олимпиада по программированию

24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

20.12.2019

Startup Hackathon Sk

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

18 декабря 2019

Программирование для детей

18 декабря 2019

Профессии будущего

18 декабря 2019

Профориентация для взрослых

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ