«Яндекс» назвал главные события 2019 года — от украинских выборов до протестов в Москве
Аналитики «Яндекса» изучили поисковые запросы россиян и составили списки событий, людей, фильмов, мультфильмов, сериалов, песен и игр, которые интересовали пользователей в 2019 году больше всего.
Самым интересным событием года для россиян оказались выборы в Украине, а президент Украины Владимир Зеленский возглавил топ персон, которых чаще всего искали в «Яндексе».
События года:
- Выборы в Украине,
- Пожар в соборе Парижской Богоматери,
- Митинги и протестное голосование в Москве,
- Катастрофа Superjet 100 в Шереметьеве,
- Ажиотаж вокруг «Зоны 51»,
- Переход на цифровое телевидение,
- Концерты Билли Айлиш в России,
- Отставка Нурсултана Назарбаева и переименование Астаны,
- Запуск Московских центральных диаметров,
- Дело Ивана Голунова.
Главным спортивным событем стал бой Хабиба Нурмагомедова с Дастином Порье. На втором месте — бой Александла Емельяненко и Михаила Кокляева, на третьем — бой Федора Емельяненко и Райана Бейдера.
Люди года:
- Владимир Зеленский,
- Хидео Кодзима,
- Грета Тунберг,
- Хоакин Феникс,
- Билли Айлиш,
- Али Эрсан Дуру,
- Любовь Соболь,
- Антон Батырев,
- Александра Никифорова,
- Михаил Кокляев.
Среди умерших в 2019 году россияне больше всего интересовались биографией певицы Юлии Началовой, рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) и журналиста Сергея Доренко.
Главными фильмами 2019 года, судя по запросам россиян, стали «Т-34», «Джокер» и «Мстители: Финал», главными сериалами — «Игра престолов», «Чернобыль» и «Жуки». В топе мультфильмов — «Король Лев», «Как приручить дракона 3» и «Тайная жизнь домашних животных 2».
Самой популярной песней в поиске оказалась песня «Пчеловод» RASA. На втором и третьем месте расположился Артур Пирожков с композициями «Зацепила» и «#Алкоголичка». В топ-3 видеоигр вошли Metro Exodus, Apex Legends и PUBG Lite.
На прошлой неделе самые популярные запросы россиян назвал Google. Главными событиями года для российских пользователей Google стали «Евровидение», 30 лет со дня падения Берлинской стены и футбольный матч между Россией и Бельгией.
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