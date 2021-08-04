«Яндекс» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Яндекс.Карты» и «Навигатор». Теперь водители могут искать адреса и строить оптимальные маршруты с учетом пробок прямо на экранах своих автомобилей. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс.Карты» и «Навигатор» теперь можно вывести на экран автомобиля