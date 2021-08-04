«Яндекс.Карты» и «Навигатор» теперь можно вывести на экран автомобиля

«Яндекс» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Яндекс.Карты» и «Навигатор». Теперь водители могут искать адреса и строить оптимальные маршруты с учетом пробок прямо на экранах своих автомобилей. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.
Функция доступна подписчикам «Плюса». При отсутствии подписки в приложении можно воспользоваться бесплатным тестовым периодом на три месяца.
Встроенные в приложения сервисы «Заправки», «Алиса» и «Музыка» будут недоступны с экрана автомобиля из-за правил платформ CarPlay и Android Auto. Разработчики компании добавили кнопку «Продолжить в телефоне», после клика по ней водители смогут переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по ранее построенному маршруту.
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Фото: «Яндекс»
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