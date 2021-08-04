Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Карты» и «Навигатор» теперь можно вывести на экран автомобиля

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Яндекс» добавили поддержку Apple CarPlay и Android Auto в «Яндекс.Карты» и «Навигатор». Теперь водители могут искать адреса и строить оптимальные маршруты с учетом пробок прямо на экранах своих автомобилей. Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс.Карты» и «Навигатор» теперь можно вывести на экран автомобиля

Функция доступна подписчикам «Плюса». При отсутствии подписки в приложении можно воспользоваться бесплатным тестовым периодом на три месяца.

Встроенные в приложения сервисы «Заправки», «Алиса» и «Музыка» будут недоступны с экрана автомобиля из-за правил платформ CarPlay и Android Auto. Разработчики компании добавили кнопку «Продолжить в телефоне», после клика по ней водители смогут переключиться с экрана автомобиля на телефон и, например, бесконтактно оплатить заправку. После этого можно снова переключиться на бортовой компьютер и продолжать ехать по ранее построенному маршруту.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: «Яндекс»

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Skillbox приобрел школу английского языка КЭСПА
  2. 2 Компания Addreality вложила $1 млн в разработку и запуск «умного» рекламного плеера
  3. 3 Компания RCO создаст сервис для мониторинга за биткоин-транзакциями
  4. 4 В Москве открыли приемную для бизнеса по вопросам киберспорта
  5. 5 Raison Asset Management инвестировала в двух американских «единорогов» Scale AI и Rubrik
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

05 августа 2021

CRM Hack

06 августа 2021

Чемпионат DigitalSkills 2021

08 августа 2021

MTS StartUp Hub

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма