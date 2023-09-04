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Видео загружаются только с VPN: в работе YouTube произошел сбой

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В работе YouTube произошел сбой. По данным сервисов для отслеживания работы сайтов, большинство жалоб поступает из Москвы и Московской области – пользователи указывают на невозможность загрузки видео без VPN.

Видео загружаются только с VPN: в работе YouTube произошел сбой

В работе YouTube наблюдается сбой, свидетельствуют данные сервиса для отслеживания работы сайтов Downradar.

По данным на 19:10 мск, на работу YouTube поступило более 2,5 тыс. жалоб. В основном они приходят от пользователей из Москвы и Московской области.

Более 50% жалоб связаны с невозможностью загрузки видео. В комментариях пользователи указывают, что видео не загружаются без VPN. Каждая пятая жалоба связана с общем сбоем в работе YouTube.

Фото на обложке: Chubo - my masterpiece / Shutterstock

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