Над Youtube нависла угроза вечной блокировки в России из-за жалоб книгоиздателей

Российские книгоиздатели пригрозили YouTube и «Яндекс.Видео» вечной блокировкой из-за нарушения закона о пиратстве. Об этом «Ведомостям» заявил Максим Рябыко, гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ), которая представляет интересы 15 издательств России.

Ранее крупнейшее российское издательство «Эксмо» подало в суд на YouTube и «Яндекс.Видео», потому что на этих площадках была размещена нелегальная аудиоверсия книги «Задача трех тел» писателя Лю Цысиня.

В начале декабря апелляционная инстанция Мосгорсуда удовлетворила заявление «Эксмо» о принятии предварительных обеспечительных мер по защите прав издательства.

YouTube и «Яндекс.Видео» обязаны удалить нелегальные аудиокопии книги, однако «Ведомости» пишут, что они до сих пор доступны.

«Мы готовы обращаться в суд и по других книгам. Если жалобы будут удовлетворены, мы сможем настаивать на вечной блокировке «Яндекс.Видео» и YouTube в России», — заявил Рябыко.

В России с 2015 года действуте закон, согласно которому суд может принять решение навсегда заблокировать интернет-ресурс, если правообладатель дважды подавал на него жалобу и дважды выигрывал.

Рябыко отметил, что у YouTube есть механизм добровольного удаления пиратского контента, но он не всегда работает. У «Яндекса» же в отношении книг такого механизма нет.

По словам Рябыко, российские книгоиздатели хотят, чтобы «Яндекс» удалял пиратские копии книг по такому же принципу, который действует для сериалов и фильмов. Для этого нужно, чтобы их включили в антипиратский меморандум об удалении нелегального контента и ссылок на него, который в 2018 году подписали владельцы прав на кино и сериалы и интернет-компании.

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