YouTube готовит собственный магазин стриминговых сервисов

YouTube планирует запустить магазин стриминговых сервисов, с помощью которого пользователи смогут оформлять подписки на HBO Max, Apple TV и другие площадки в приложении видеохостинга. Проект носит рабочее название Channel Store.

О работе YouTube над «магазином каналов» сообщает Wall Street Journal. Издание отмечает, что компания ведет работу над проектом «не менее 18 месяцев», а запуск Channel Store может состояться этой осенью.

Первое время он будет доступен только на территории США, однако в будущем магазин откроется и в других странах.

В настоящий момент платформа ведет переговоры со стриминговыми сервисами, такими как Amazon Prime Video, Roku и Apple TV и другими. Кроме того, подписчики YouTube TV уже могут подключить пакет каналов HBO Max за $64,99.

Источники, знакомые с ситуацией, рассказывают, что условия распределения доходов между YouTube и стримингами «могут сильно отличаться для разных партнеров».

Отмечается, что конкурентное преимущество видеохостинга будет состоять в популярности площадки во всем мире. Пользователь сможет увидеть трейлер какого-либо фильма на YouTube и при желании посмотреть весь фильм полностью, оплатив подписку.

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