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Международная организация фактчекеров назвала Youtube главным распространителем фейков в мире

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Международная коалиция по борьбе за достоверность информации обвинила Youtube в распространении фейков и назвала видеохостинг главным дезинформатором в мире. Коалиция опубликовала открытое письмо, в котором потребовала от Youtube принять меры по защите фактов на своей платформе.

Международная организация фактчекеров назвала Youtube главным распространителем фейков в мире

Об обвинениях, которые коалиция фактчекеров выдвинула в отношении Youtube, пишет Guardian.

В коалицию входят специалисты по проверке фактов из 80 групп, в том числе из Великобритании и США. Подписавшиеся отметили, что видеохостинг на протяжении долгого времени не принимает мер по распространению видео с ложной информацией на своей платформе.

Речь идет о распространении фейков с бойкотом вакцинации от COVID-19 и лечению инфекции поддельными препаратами, мошенничестве на президентских выборах в США, разжигании вражды к определенным группам населения в Бразилии и другой информации.

Авторы открытого письма требуют от Youtube принять меры по борьбе с дезинформацией, в частности финансировать исследования независимых организацией о фейках на платформе, размещать в фейковых видео опровергающую информацию, а также перенастроить алгоритмы так, чтобы видео с недостоверной информацией реже попадались на глаза пользователям.

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Фото на обложке: Alex Yeung / Shutterstock

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