YouTube тестирует функцию, которая позволит пользователям загружать видео в браузер

YouTube тестирует возможность скачивания видео для просмотра без подключения к интернету. Функция будет доступна Premium-подписчикам видеосервиса.
Полноценно скачать видео на ПК по-прежнему будет невозможно. Речь идет о кешированной версии видео для просмотра без подключения к сети, сообщил TechCrunch.
YouTube протестирует новую функцию с 22 сентября по 19 октября 2021 года.
Подписчики, имеющие доступ к последним версиям браузеров Chrome, Edge или Opera, могут нажать кнопку «Загрузить» во время просмотра видео. Затем пользователи смогут получить доступ к своим загруженным видео в ленте загрузок, которая доступна через навигацию на боковой панели.
Просмотреть такие видео можно будет на сайте YouTube даже без подключения к сети. Функция также доступна в мобильном приложении YouTube Progressive Web App.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: AnaLysiSStudiO /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Какой контент делать для продвижения в Instagram, TikTok и на YouTube
- 2 Какие тренды в мировом и российском YouTube возникли в 2020 году
- 3 Монетизация YouTube: как включить и заработать
- 4 «Содержать TikTok-хаус — дорогое удовольствие»: как устроены дома тиктокеров и сколько стоит раскрутка блогера
- 5 Пользователи YouTube стали чаще ставить дизлайки — исследование