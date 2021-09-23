Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

YouTube тестирует функцию, которая позволит пользователям загружать видео в браузер

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

YouTube тестирует возможность скачивания видео для просмотра без подключения к интернету. Функция будет доступна Premium-подписчикам видеосервиса.

YouTube тестирует функцию, которая позволит пользователям загружать видео в браузер

Полноценно скачать видео на ПК по-прежнему будет невозможно. Речь идет о кешированной версии видео для просмотра без подключения к сети, сообщил TechCrunch. 

YouTube протестирует новую функцию с 22 сентября по 19 октября 2021 года.

Подписчики, имеющие доступ к последним версиям браузеров Chrome, Edge или Opera, могут нажать кнопку «Загрузить» во время просмотра видео. Затем пользователи смогут получить доступ к своим загруженным видео в ленте загрузок, которая доступна через навигацию на боковой панели.

Просмотреть такие видео можно будет на сайте YouTube даже без подключения к сети. Функция также доступна в мобильном приложении YouTube Progressive Web App.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: AnaLysiSStudiO / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Какой контент делать для продвижения в Instagram, TikTok и на YouTube
  2. 2 Какие тренды в мировом и российском YouTube возникли в 2020 году
  3. 3 Монетизация YouTube: как включить и заработать
  4. 4 «Содержать TikTok-хаус — дорогое удовольствие»: как устроены дома тиктокеров и сколько стоит раскрутка блогера
  5. 5 Пользователи YouTube стали чаще ставить дизлайки — исследование
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

23 сентября 2021

Питч-сессия IRON ROAD SHOW в Ульяновске

23 сентября 2021

Всероссийский чемпионат по производительности

24 сентября 2021

MIXX Russia

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма