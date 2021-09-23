YouTube тестирует функцию, которая позволит пользователям загружать видео в браузер

YouTube тестирует возможность скачивания видео для просмотра без подключения к интернету. Функция будет доступна Premium-подписчикам видеосервиса.

Полноценно скачать видео на ПК по-прежнему будет невозможно. Речь идет о кешированной версии видео для просмотра без подключения к сети, сообщил TechCrunch.

YouTube протестирует новую функцию с 22 сентября по 19 октября 2021 года.

Подписчики, имеющие доступ к последним версиям браузеров Chrome, Edge или Opera, могут нажать кнопку «Загрузить» во время просмотра видео. Затем пользователи смогут получить доступ к своим загруженным видео в ленте загрузок, которая доступна через навигацию на боковой панели.

Просмотреть такие видео можно будет на сайте YouTube даже без подключения к сети. Функция также доступна в мобильном приложении YouTube Progressive Web App.

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