YouTube, Google, «Яндекс» и госсайты: в Минцифры объяснили масштабный сбой в Рунете

Сайты ряда правительственных ведомств 10 марта оказались недоступны для многих россиян. К примеру, ограничен доступ к сайту Кремля, Роскомнадзору. Кроме того, по данным Downdetector, перебои в работе возникли у Youtube, Google, «Яндекса» и МТС. В Минцифры пояснили, что проблемы возникли отчасти из-за сбоя в работе оборудования компании «Ростелеком».

По данным сайта Downdetector, 10 марта зафиксирован сбой в работе Youtube, Google, «Яндекса» и МТС. Большинство пользователей из центральных регионов России жалуются на невозможность зайти на YouTube, 43% отмечают проблемы при загрузке видео, у 9% пользователей проблемы со входом.

91% пользователей Google жалуются на проблемы с сайтом, еще у 8% — проблемы со входом. 80% пользователей «Яндекса» жалуются на проблемы с сайтом, 18% — на проблемы с почтой. У 51% пользователей МТС проблемы с широкополосным интернетом, еще у 34% — с мобильным интернетом, у 13% пользователей — с мобильной связью.

Кроме того, наблюдаются проблемы с доступом к ряду государственных сайтов. В частности, недоступен сайт Кремля и Роскомнадзора. В Сети пользователи предполагают, что это может быть связано с решением Роскомнадзора замедлить работу Twitter, однако в Минцифры агентству «Москва» опровергли эту информацию.

«Проблемы с доступом к ряду государственных и других сайтов связаны со сбоями в работе маршрутизаторов, используемых в сети ПАО «Ростелеком». По информации, полученной от «Ростелекома», временные проблемы с доступностью ряда сайтов не связаны с проводимыми Роскомнадзором техническими мероприятиями в отношении социальной сети Twitter», — уверяют в ведомстве.

На сайте Downdetector размещено заявление от представителя «Ростелекома», в котором говорится о глобальной аварии.

«Работы по восстановлению доступа к услугам связи не завершены. Коллеги делают всё возможное для сокращения сроков решения вопроса. От лица компании «Ростелеком» приносим извинения», — сказано в заявлении.