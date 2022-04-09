Российские чиновники отреагировали на блокировку YouTube-канала Госдумы

Google заблокировала YouTube-канал «Дума ТВ», руководствуясь правилами площадки «в отношении ограничения экспорта и применения санкций». Роскомнадзор потребовал от компании восстановить доступ к каналу Госдумы.

«На нем было более 145 тысяч подписчиков, а наши видео суммарно набрали более 100 млн просмотров. Мы делились с вами эксклюзивными комментариями депутатов, трансляциями пленарных заседаний и нашими программами. Но мы были готовы к этому и активно развиваемся на других площадках», — говорится в сообщении Telegram-канала «ВидеоДума».

Роскомнадзор обратился к Google с требованием «незамедлительно восстановить доступ» к каналу Госдумы и «объяснить причину введения подобных ограничений». В сообщении организации говорится, что «видеохостинг выступает ключевой площадкой в распространении фейков, дискриминируя официальные российские источники информации».

Ряд российских чиновников отреагировали на блокировку канала «Дума ТВ». Представители власти уверены в том, что решение Google скажется на работе видеоплатформы в России.

Категоричнее всех выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее».

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас также намекнул на возможную блокировку сервиса на территории России. Он заявил, что «YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона».

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что «вопрос применения жестких мер по отношению» к платформе стал «делом времени».

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, действия руководства YouTube мотивированы желанием властей США «получить монополию на продвижение информации».

На этой неделе Роскомнадзор принял «меры понуждения информирующего и экономического характера» в отношении Google, согласно которым пользователи поисковых сервисов стали получать уведомления о том, что площадки Google нарушают требования законодательства РФ. Кроме того, в России запретили рекламу компании и ее информационных ресурсов.

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