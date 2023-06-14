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YouTube существенно снизил требования для подключения монетизации

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Видеохостинг YouTube значительно снизил требования для подключения монетизации в рамках партнерской программы YPP. Теперь достаточно 500 подписчиков вместо 1000.

YouTube существенно снизил требования для подключения монетизации

Требования по количеству просмотров также снижены — 3 загрузки видео в течение трех месяцев, 3000 часов просмотра вместо 4000 за последний год, или 3 млн вместо 10 млн просмотров Shorts за последние 90 дней, пишет TechCrunch.

Пока новые правила действуют в США, Великобритании, Канаде, Тайване и Южной Корее. Позже действие новых требований распространится на остальные страны, где действует программа.

  • Доходы топ-10 российских видеоблогеров от рекламы на YouTube в 2022 году упали на 12,4% и составили 1,1 млрд рублей. На снижение доходов повлияло отключение монетизации на YouTube и уход с рынка иностранных рекламодателей.

Фото на обложке: Unsplash

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